Матвей Кисляк: «У меня остается желание попробовать себя в Европе, ЦСКА не мешал моему переходу»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк рассказал о доверительных отношениях с клубом в вопросе возможного трансфера в один из европейских чемпионатов.

«У меня остается желание попробовать себя в Европе. ЦСКА никак не мешал моему переходу, ничего такого не было. Я им доверяю, как и клуб мне. Мы всегда находимся в диалоге. Когда будут какие-то конкретные предложения, сядем вместе и все будем обсуждать. Но сегодня я полностью сосредоточен на ЦСКА, на том, чтобы приносить клубу пользу максимально. Что касается будущего — как получится, так и будет. Не буду ничего загадывать. Сегодня я выступаю за великий клуб и думаю только о наших задачах», — приводит слова Кисляка РИА «Новости».

В сезоне-2026/27 21-летний футболист принял участие в 11 матчах ЦСКА и отдал 2 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

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