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Матвей Кисляк: «У меня остается желание попробовать себя в Европе, ЦСКА не мешал моему переходу»

Сергей Филин

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк рассказал о доверительных отношениях с клубом в вопросе возможного трансфера в один из европейских чемпионатов.

«У меня остается желание попробовать себя в Европе. ЦСКА никак не мешал моему переходу, ничего такого не было. Я им доверяю, как и клуб мне. Мы всегда находимся в диалоге. Когда будут какие-то конкретные предложения, сядем вместе и все будем обсуждать. Но сегодня я полностью сосредоточен на ЦСКА, на том, чтобы приносить клубу пользу максимально. Что касается будущего — как получится, так и будет. Не буду ничего загадывать. Сегодня я выступаю за великий клуб и думаю только о наших задачах», — приводит слова Кисляка РИА «Новости».

В сезоне-2026/27 21-летний футболист принял участие в 11 матчах ЦСКА и отдал 2 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

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Источник: РИА «Новости»
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Матвей Кисляк
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Динамо Мх

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П
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Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Юрий Горшков

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