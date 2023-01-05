«Краснодар» подписал 20-летнего нигерийского форварда из чемпионата Словакии

«Краснодар» объявил о трансфере нападающего словацкого клуба «Железьярне Подбрезова» Мозеса Кобнана Дэвида.

20-летний нигериец прилетит на сбор «быков» в Дубай, где после медосмотра заключит контракт с российским клубом до конца июня 2026 года.

Дэвид выступал за «Железьярне Подбрезову» с июля 2022 года, в нынешнем сезоне он забил 13 голов в 20 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 400 тысяч евро.