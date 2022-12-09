Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:02

Ринат Билялетдинов стал помощником Гогниева в «Химках»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Ринат Билялетдинов.
Фото ФК «Химки»

Ринат Билялетдинов вошел в тренерский штаб «Химок», сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

Специалист назначен старшим помощником главного тренера химчан Спартака Гогниева. Ранее он работал в «Локомотиве», «Рубине», «СКА-Хабаровске» и «Олимпе-Долгопрудном».

7 декабря Билялетдинов сообщал «СЭ», что в ближайшее время станет ассистентом главного тренера «Химок».

После 17 туров чемпионата России-2022/23 «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице с 12 очками.

Источник: https://t.me/fckhimki_official/5346
Ринат Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Химки
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
К Третьяку приставили экстрасенса, Тихонова отвезли в КГБ. Памятные моменты «Приза «Известий»
«Оказался неугодным»: как звездного российского биатлониста вынудили сменить сборную
Бут рассказал об отношении сокамерников в США к России
Суд приговорил Илью Яшина к 8,5 годам лишения свободы
Восточные ласки: как Си Цзиньпина встретили в Эр-Рияде и с чем он уехал оттуда
Что происходит с дорогами в Хабаровском крае
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Полузащитник «Ростова» Миронов: «Не согласен с тем, что «Зенит» уже чемпион. Мы еще можем побороться»
РПЛ, таблица переходов: кто уйдет и кто приедет зимой
«Сан-Паулу» может выкупить Педриньо у «Локомотива» за 4 миллиона евро
Заур Тедеев считает, что «Ростов» может побороться за победу в РПЛ
Канчельскис — об уровне игры Кришито: «И Доменико, и Сантос хороши»
Экс-тренер «Ростова» Тедеев: «Клуб стал для меня родным. Искренне уважаю весь его тренерский штаб»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В ЦСКА подтвердили проведение товарищеского матча против «Партизана»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости