Ринат Билялетдинов стал помощником Гогниева в «Химках»

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Ринат Билялетдинов вошел в тренерский штаб «Химок», сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

Специалист назначен старшим помощником главного тренера химчан Спартака Гогниева. Ранее он работал в «Локомотиве», «Рубине», «СКА-Хабаровске» и «Олимпе-Долгопрудном».

7 декабря Билялетдинов сообщал «СЭ», что в ближайшее время станет ассистентом главного тренера «Химок».

После 17 туров чемпионата России-2022/23 «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице с 12 очками.