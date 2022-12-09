Ринат Билялетдинов стал помощником Гогниева в «Химках»
Ринат Билялетдинов вошел в тренерский штаб «Химок», сообщает пресс-служба подмосковного клуба.
Специалист назначен старшим помощником главного тренера химчан Спартака Гогниева. Ранее он работал в «Локомотиве», «Рубине», «СКА-Хабаровске» и «Олимпе-Долгопрудном».
7 декабря Билялетдинов сообщал «СЭ», что в ближайшее время станет ассистентом главного тренера «Химок».
После 17 туров чемпионата России-2022/23 «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице с 12 очками.
Источник: https://t.me/fckhimki_official/5346
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|3.03
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|3.03
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