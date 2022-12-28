Сергей Пиняев перешел из «Крыльев Советов» в «Локомотив»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев стал игроком «Локомотива», информирует пресс-служба самарцев.

В ноябре 18-летний Пиняев стал самым молодым дебютантом в истории сборной России, в декабре получил премию «Первая пятерка-2022», которая вручается лучшему молодому игроку РПЛ.

Пиняев перешел в «Крылья» летом 2021 года. За это время в команде он провел 45 матчей, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.

Также «Крылья» объявили о переходе в «Локомотив» еще одного полузащитника команды — Максима Глушенкова.