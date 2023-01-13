«Торпедо» объявило об уходе Ле Таллека и Султонова

Полузащитники Дамьен Ле Таллек и Мухаммад Султонов покинули «Торпедо», сообщает официальный Telegram-канал московского клуба 13 января.

32-летний французский футболист выступал за команду с августа 2022-го. В текущем сезоне Ле Таллек провел 11 матчей и сделал одну результативную передачу.

30-летний Султонов провел за «Торпедо» в нынешнем сезоне 12 игр и отдал одну голевую передачу.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ после 17 туров.