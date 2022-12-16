«Фламенго» выкупил у «Спартака» трансфер Айртона

«Спартак» официально объявил, что «Фламенго» выкупил трансфер защитника Айртона Лукаса.

СМИ сообщали, что бразильский клуб заплатит красно-белым за Айртона 7 миллионов евро.

25-летний игрок присоединился к «Спартаку» в конце 2018 года и провел 108 матчей, в которых забил четыре мяча.

С марта 2022 года Айртон выступал за «Фламенго» на правах аренды. Он провел в составе команды 41 матч, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач, а также стал обладателем Кубка Бразилии.