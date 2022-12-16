«Фламенго» выкупил у «Спартака» трансфер Айртона
«Спартак» официально объявил, что «Фламенго» выкупил трансфер защитника Айртона Лукаса.
СМИ сообщали, что бразильский клуб заплатит красно-белым за Айртона 7 миллионов евро.
25-летний игрок присоединился к «Спартаку» в конце 2018 года и провел 108 матчей, в которых забил четыре мяча.
С марта 2022 года Айртон выступал за «Фламенго» на правах аренды. Он провел в составе команды 41 матч, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач, а также стал обладателем Кубка Бразилии.
Источник: https://t.me/fcsmtg/4655
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|
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|
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|
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|
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|17
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|3
|4
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|13
|
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|3
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
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|3.03
|00:00
|
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|- : -
|3.03
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|
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ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
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|6
|И
|К
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Локомотив
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|1
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