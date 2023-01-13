«КАМАЗ» арендовал Рейхмена у «Торпедо»
Полузащитник «Торпедо» Богдан Рейхмен проведет остаток сезона в аренде в «КАМАЗе», сообщает пресс-служба московского клуба 13 января.
В текущем сезоне 20-летний российский футболист провел 9 матчей за «Торпедо» и сделал одну результативную передачу.
Контракт Рейхмена с «Торпедо» действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.
Источник: https://t.me/torpedomoscow_fc/2567
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|2
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|
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|00:00
|
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|- : -
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|00:00
|
Балтика – СКА-Хаб.
|- : -
|5.03
|00:00
|
Динамо Мх – Арсенал
|- : -
|5.03
|00:00
|
Уфа – Велес
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|5.03
|00:00
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|5.03
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КАМАЗ – Волга
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|5.03
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Рубин
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