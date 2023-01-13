«КАМАЗ» арендовал Рейхмена у «Торпедо»

Полузащитник «Торпедо» Богдан Рейхмен проведет остаток сезона в аренде в «КАМАЗе», сообщает пресс-служба московского клуба 13 января.

В текущем сезоне 20-летний российский футболист провел 9 матчей за «Торпедо» и сделал одну результативную передачу.

Контракт Рейхмена с «Торпедо» действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.