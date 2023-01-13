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«КАМАЗ» арендовал Рейхмена у «Торпедо»

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Полузащитник «Торпедо» Богдан Рейхмен проведет остаток сезона в аренде в «КАМАЗе», сообщает пресс-служба московского клуба 13 января.

В текущем сезоне 20-летний российский футболист провел 9 матчей за «Торпедо» и сделал одну результативную передачу.

Контракт Рейхмена с «Торпедо» действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.

Источник: https://t.me/torpedomoscow_fc/2567
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РПЛ
ФК КАМАЗ
ФК Торпедо (Москва)
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2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
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5.03 00:00
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