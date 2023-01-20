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Сегодня, 11:52

Филин не стал продевать контракт с «Химками» и покинул клуб

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Химки» объявили о прекращении сотрудничества с защитником Александром Филиным, сообщается в официальном Telegram-канале «Химок».

Между подмосковным клубом и 26-летним футболистом была достигнута договоренность о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

Филин выступал за «Химки» с 2018 года. Всего за подмосковный клуб он провел 115 матчей и забил два мяча. Его контракт истек сегодня, 20 января 2023 года.

После 17 туров «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://t.me/fckhimki_official/5425

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⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
Александр Филин
Футбол
РПЛ
ФК Химки
3
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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