Филин не стал продевать контракт с «Химками» и покинул клуб
«Химки» объявили о прекращении сотрудничества с защитником Александром Филиным, сообщается в официальном Telegram-канале «Химок».
Между подмосковным клубом и 26-летним футболистом была достигнута договоренность о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.
Филин выступал за «Химки» с 2018 года. Всего за подмосковный клуб он провел 115 матчей и забил два мяча. Его контракт истек сегодня, 20 января 2023 года.
После 17 туров «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).
Источник: https://t.me/fckhimki_official/5425
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|4.03
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|4.03
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