Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:47

ЦСКА объявил о подписании контракта с защитником Агаповым до 2027 года

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник Илья Агапов перешел в ЦСКА из «Нижнего Новгорода».

Как сообщает пресс-служба армейского клуба, 21-летний защитник подписал долгосрочный контракт — до 2027 года.

Ранее портал Transfermarkt сообщал, что сумма сделки оценивается в 1,3 миллиона евро.

В текущем сезоне Агапов сыграл за «Нижний» 13 матчей в РПЛ и 3 встречи в Кубке России. Он выступал за клуб с июля 2022 года. До этого воспитанник академии «Рубина» играл за «Нефтехимик» и «Спартак-2».

РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
Илья Агапов
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российский новичок НХЛ снова зажег! Оформил быстрый дубль и начал камбек команды
Горячий лед. Нугуманова, Вертью и другие фигуристки, которые завели отношения с хоккеистами
Социальный фонд РФ одобрил выплаты единого пособия для 80 тыс. детей
WarGonzo: российские войска прорвали оборону ВСУ в центре Соледара в ходе наступления
Американский полковник указал на желание Польши захватить часть Украины в обход НАТО
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
ЦСКА анонсировал трансфер экс-защитника «Спартака» Агапова
Источник: «Зенит» подписал контракт с защитником «Коринтианса» Ренаном
Агент Барача: «У игроку был интерес из ОАЭ, но пока тишина»
Чепчугов: «Чтобы конкурировать за медали РПЛ, ЦСКА нужно приобрести двух-трех игроков»
Transfermarkt: защитник Агапов перешел в ЦСКА из «Нижнего Новгорода»
Сербский агент: «У Ивича уже были проблемы с владельцем клуба, но он — личность и отличный тренер»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА анонсировал трансфер экс-защитника «Спартака» Агапова
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости