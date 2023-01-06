ЦСКА объявил о подписании контракта с защитником Агаповым до 2027 года
Защитник Илья Агапов перешел в ЦСКА из «Нижнего Новгорода».
Как сообщает пресс-служба армейского клуба, 21-летний защитник подписал долгосрочный контракт — до 2027 года.
Ранее портал Transfermarkt сообщал, что сумма сделки оценивается в 1,3 миллиона евро.
В текущем сезоне Агапов сыграл за «Нижний» 13 матчей в РПЛ и 3 встречи в Кубке России. Он выступал за клуб с июля 2022 года. До этого воспитанник академии «Рубина» играл за «Нефтехимик» и «Спартак-2».
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|36
|
3
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|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
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|5
|4
|33-21
|29
|
5
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|8
|5
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|
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|1
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|
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|
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|5
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|
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|4
|8
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|
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|17
|1
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|21-33
|13
|
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|17
|3
|4
|10
|20-34
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15
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|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
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|3
|13
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
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|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
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|3
|
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Торпедо М
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|2
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