ЦСКА объявил о подписании контракта с защитником Агаповым до 2027 года

Защитник Илья Агапов перешел в ЦСКА из «Нижнего Новгорода».

Как сообщает пресс-служба армейского клуба, 21-летний защитник подписал долгосрочный контракт — до 2027 года.

Ранее портал Transfermarkt сообщал, что сумма сделки оценивается в 1,3 миллиона евро.

В текущем сезоне Агапов сыграл за «Нижний» 13 матчей в РПЛ и 3 встречи в Кубке России. Он выступал за клуб с июля 2022 года. До этого воспитанник академии «Рубина» играл за «Нефтехимик» и «Спартак-2».