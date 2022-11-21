«Крылья Советов» рассматривают кандидатуру Шуманского

Нападающим БАТЭ Артемом Шуманским интересуются «Крылья Советов», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, на данный момент с «Крыльями Советов» ведутся переговоры относительно будущего 17-летнего игрока. Также отмечается, что белорусский клуб не рассматривает варианты с арендой футболиста и хочет получить за форварда чуть более 400 тысяч евро.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что кандидатуру Шуманского рассматривают «Краснодар» и «Спартак».

В этом году нападающий БАТЭ провел два матча в составе молодежной сборной Белоруссии до 21 года, в котором забил гол и сделал результативную передачу.