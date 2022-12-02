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Сегодня, 01:05

Гаранин рассказал, почему не сообщил о своем уходе из «Сочи» сразу

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин рассказал, почему объявил о своем уходе не сразу.

Мы хотели, чтобы, пока шли важные игры, отгородить команду от этой шумихи. Весь тренерский штаб был в Сочи, мы общались с ребятами, виделись с руководством. Посчитали, чтобы это все было тихо и мирно. Хотели, чтобы команда спокойно готовилась и не забивала себе голову. Чего только не узнали о себе из СМИ. Что в игре со «Спартаком» в закрытой ложе руководили командой по телефону. Что Гаранин с тренерским штабом уже в Москве. Даже с женой смеялись от этого. Могу только себя винить в этой ситуации, крайних здесь нет", — сказал Гаранин в интервью телеканалу «Россия 24».

24 октября «Сочи» в матче 14-го тура РПЛ уступил «Зениту» со счетом 0:7. Гаранин покинул клуб в начале ноября.

На данный момент «Сочи» с 25 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

ФК Сочи
Вадим Гаранин
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 - : -
3.03 00:00
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