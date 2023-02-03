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Сегодня, 15:23

«Торпедо» объявило о подписании белорусского защитника Юзепчука

Мария Гусева
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«Торпедо» на официальном сайте объявило о подписании защитника солигорского «Шахтера» Романа Юзепчука. За автозаводцев игрок будет выступать под 25-м номером.

«Торпедо» и солигорский «Шахтер» договорились о переходе защитника Романа Юзепчука. Добро пожаловать в наш клуб!" — говорится в сообщении.

25-летний Юзепчук является чемпионом Белоруссии, обладателем Кубка и Суперкубка страны. В феврале 2020 года защитник дебютировал за основную сборную Белоруссии.

В сезоне-2022/23 Юзепчук провел 5 матчей за «Шахтер» во всех турнирах.

«Торпедо» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков в 17 матчах.

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ФК Торпедо (Москва)
ФК Шахтер (Солигорск)
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
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4.03 19:30
Ростов – Локомотив
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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