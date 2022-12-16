Бруно Фукс перешел из ЦСКА на правах аренды в «Атлетико Минейро». Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера

Защитник ЦСКА Бруно Фукс перешел в аренду в «Атлетико Минейро» из Бразилии, сообщает пресс-служба клуба.

Клубы оформили переход игрока на правах аренды сроком на один год. Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера.

23-летний Фукс присоединился к ЦСКА в августе 2020 года, провел за московский клуб 19 матчей и не отметился результативными действиями.

Контракт футболиста с московской командой рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 1,8 миллиона евро.