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Сегодня, 20:30

Бруно Фукс перешел из ЦСКА на правах аренды в «Атлетико Минейро». Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера

Иван Шитик
Корреспондент
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Бруно Фукс.
Фото ФК ЦСКА

Защитник ЦСКА Бруно Фукс перешел в аренду в «Атлетико Минейро» из Бразилии, сообщает пресс-служба клуба.

Клубы оформили переход игрока на правах аренды сроком на один год. Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера.

23-летний Фукс присоединился к ЦСКА в августе 2020 года, провел за московский клуб 19 матчей и не отметился результативными действиями.

Контракт футболиста с московской командой рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 1,8 миллиона евро.

Бруно Фукс
ФК Атлетико Минейро
ФК ЦСКА (Москва)
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