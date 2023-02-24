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Сегодня, 22:00

«Как можно было писать про Захаряна и Турцию?! Вот Захарян в «Зените» — вполне реально». Мнение агента Сафонова

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Иван Сергеев.
Фото ФК «Зенит»
Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«СЭ» обсудил закрытие трансферного окна в РПЛ с Алексеем Сафоновым.

— «Зенит» зимой пополнился только защитником Ренаном. Не маловато?

— «Зенит» сохранил всех бразильцев. Это самое главное. У Питера состав аж на две команды. Разве мало? Команда Семака не играет в еврокубках. Или кто-то сомневается, что «Зенит» не пройдет ульяновскую «Волгу»? Лично я так не думаю.

 
Роберт Ренан с&nbsp;трофеем юниорского чемпионата Южной Америки. 40 миллионов за новичка «Зенита». Ренан выиграл трофей и восхитил «Реал»

— Но некоторые специалисты полагают, что «Зениту» нужен забивной форвард. Есть вопросы и к Сергееву, и к Кассьерре.

— По Кассьерре мне сложно сказать... А вот претензии к Сергееву я вообще не понимаю.

— Почему?

— Парень всего добился своим горбом. Прошел и вторую лигу, и первую. Я его уважаю! Нормальный игрок. Давайте его не будем трогать. И в «Зените» он полезен, способен эффективно сыграть в подыгрыше. Даже не хочу слушать о том, что Иван не соответствует «Зениту».

Иван Сергеев. Фото ФК «Зенит»
Иван Сергеев.
Фото ФК «Зенит»

— «Спартак» пополнился двумя защитниками — Таварешом и Дуарте.

— Абаскаль хорошо знает возможности Тавареша, работал с ним. Логичный трансфер. Португалец оставил приятное впечатление, выйдя на замену в матче на Кубок против «Локомотива». По Дуарте мнение составим чуть позже. Возможно, потребуется какое-то время для адаптации.

— Ждали от ЦСКА большей активности на трансферном рынке?

— Думал, армейцы приобретут нападающего. Не сложилось. Бывает... Возможно, сейчас ограничены средства на покупку новичков. По игре с «Краснодаром» и не скажешь, что команда Федотова испытывает проблемы в атаке. Но все покажет более длинная дистанция.

— «Динамо» тоже «промолчало» этой зимой.

— Меня это не удивило. Команда и так неплохо укомплектована. Разочаровало другое. В матче в Самаре я особо не увидел у бело-голубых рисунка игры. Так медленно москвичи играли в центре поля... И, пользуясь случаем, хочу закрыть одну тему.

 
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— Вы про Тюкавина?

— Да. Мне каждый день звонят журналисты и задают один и тот же вопрос: «А Тюкавин доволен, что он мало играет?» Хм... И что я должен ответить?! Уважайте и Костю, и меня. Никто не хочет сидеть на лавке! Она золотая, что ли? Константин, конечно, желает чаще выходить на поле и забивать. В матче против «Крыльев» он своим шансом воспользовался. Еще меня пытают ваши коллеги: «А когда Тюкавин перейдет в «Зенит»?

— И что вы отвечаете?

— Не готов это обсуждать. У игрока есть действующий контракт с «Динамо», который мы уважаем. К клубу вопросов нет. Я просто не хочу, чтобы больше меня спрашивали про игровую практику Тюкавина. Я-то что могу сделать в этой ситуации? Я главный тренер?

Константин Тюкавин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Константин Тюкавин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Тогда спросим про Захаряна. Недавно Андрей Аршавин сказал: «Его контракт заканчивается в 2024 году, поэтому у него еще есть время подождать... Пока мы [«Зенит»] придем за ним. Сейчас, к сожалению, у нас денег нет. Мы подождем, когда он будет стоить дешевле, и возьмем его».

— По поводу Захаряна журналисты тоже начудили. Стали всерьез обсуждать вариант с его переходом в «Галатасарай». Ну историю хоть немного надо изучать! Захарян кто по национальности? Армянин в Турции... Ну вы чего? Отправляйте его в Испанию, Италию, но только не в Турцию.

— А в «Зените» он может оказаться?

— Учитывая, что агент Арсена — Павел Андреев, все вполне реально. Такой сценарий весьма возможен. Я в него верю.

 
Арсен Захарян. «Челси» больше не интересуется Захаряном, но спрос в Европе на Арсена вырос. Инсайды «СЭ»

— Какой трансфер «Локомотива» на вход вас удивил?

— Возвращение Смольникова в «Локо» — красивая история. Но поможет ли он... Время покажет. Вообще, считаю, главный трансфер железнодорожников — назначение на пост председателя совета директоров клуба Юрия Нагорных. Человек взял удар на себя, когда разразился допинговый скандал. Не испугался и сейчас взялся расчищать то, что осталось после немцев. Борис Ротенберг будет заниматься молодежью в «Локомотиве». Он человек самодостаточный и ни в каких серых схемах участвовать не будет. Дай бог, чтобы выстроилась нормальная структура. Не нужны нам немецкие заготовки, теории, философии...

— Вы сказали, что Дзюба забьет пять мячей во второй части сезона. Матч против «Спартака» укрепил вас в этом прогнозе?

— Да. От своих слов не отказываюсь. Свои пять мячей Дзюба забьет.

Арсен Захарян
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Алексей Сафонов
5
5
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

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