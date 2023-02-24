«Как можно было писать про Захаряна и Турцию?! Вот Захарян в «Зените» — вполне реально». Мнение агента Сафонова
— «Зенит» зимой пополнился только защитником Ренаном. Не маловато?
— «Зенит» сохранил всех бразильцев. Это самое главное. У Питера состав аж на две команды. Разве мало? Команда Семака не играет в еврокубках. Или кто-то сомневается, что «Зенит» не пройдет ульяновскую «Волгу»? Лично я так не думаю.
— Но некоторые специалисты полагают, что «Зениту» нужен забивной форвард. Есть вопросы и к Сергееву, и к Кассьерре.
— По Кассьерре мне сложно сказать... А вот претензии к Сергееву я вообще не понимаю.
— Почему?
— Парень всего добился своим горбом. Прошел и вторую лигу, и первую. Я его уважаю! Нормальный игрок. Давайте его не будем трогать. И в «Зените» он полезен, способен эффективно сыграть в подыгрыше. Даже не хочу слушать о том, что Иван не соответствует «Зениту».
— «Спартак» пополнился двумя защитниками — Таварешом и Дуарте.
— Абаскаль хорошо знает возможности Тавареша, работал с ним. Логичный трансфер. Португалец оставил приятное впечатление, выйдя на замену в матче на Кубок против «Локомотива». По Дуарте мнение составим чуть позже. Возможно, потребуется какое-то время для адаптации.
— Ждали от ЦСКА большей активности на трансферном рынке?
— Думал, армейцы приобретут нападающего. Не сложилось. Бывает... Возможно, сейчас ограничены средства на покупку новичков. По игре с «Краснодаром» и не скажешь, что команда Федотова испытывает проблемы в атаке. Но все покажет более длинная дистанция.
— «Динамо» тоже «промолчало» этой зимой.
— Меня это не удивило. Команда и так неплохо укомплектована. Разочаровало другое. В матче в Самаре я особо не увидел у бело-голубых рисунка игры. Так медленно москвичи играли в центре поля... И, пользуясь случаем, хочу закрыть одну тему.
— Вы про Тюкавина?
— Да. Мне каждый день звонят журналисты и задают один и тот же вопрос: «А Тюкавин доволен, что он мало играет?» Хм... И что я должен ответить?! Уважайте и Костю, и меня. Никто не хочет сидеть на лавке! Она золотая, что ли? Константин, конечно, желает чаще выходить на поле и забивать. В матче против «Крыльев» он своим шансом воспользовался. Еще меня пытают ваши коллеги: «А когда Тюкавин перейдет в «Зенит»?
— И что вы отвечаете?
— Не готов это обсуждать. У игрока есть действующий контракт с «Динамо», который мы уважаем. К клубу вопросов нет. Я просто не хочу, чтобы больше меня спрашивали про игровую практику Тюкавина. Я-то что могу сделать в этой ситуации? Я главный тренер?
— Тогда спросим про Захаряна. Недавно Андрей Аршавин сказал: «Его контракт заканчивается в 2024 году, поэтому у него еще есть время подождать... Пока мы [«Зенит»] придем за ним. Сейчас, к сожалению, у нас денег нет. Мы подождем, когда он будет стоить дешевле, и возьмем его».
— По поводу Захаряна журналисты тоже начудили. Стали всерьез обсуждать вариант с его переходом в «Галатасарай». Ну историю хоть немного надо изучать! Захарян кто по национальности? Армянин в Турции... Ну вы чего? Отправляйте его в Испанию, Италию, но только не в Турцию.
— А в «Зените» он может оказаться?
— Учитывая, что агент Арсена — Павел Андреев, все вполне реально. Такой сценарий весьма возможен. Я в него верю.
— Какой трансфер «Локомотива» на вход вас удивил?
— Возвращение Смольникова в «Локо» — красивая история. Но поможет ли он... Время покажет. Вообще, считаю, главный трансфер железнодорожников — назначение на пост председателя совета директоров клуба Юрия Нагорных. Человек взял удар на себя, когда разразился допинговый скандал. Не испугался и сейчас взялся расчищать то, что осталось после немцев. Борис Ротенберг будет заниматься молодежью в «Локомотиве». Он человек самодостаточный и ни в каких серых схемах участвовать не будет. Дай бог, чтобы выстроилась нормальная структура. Не нужны нам немецкие заготовки, теории, философии...
— Вы сказали, что Дзюба забьет пять мячей во второй части сезона. Матч против «Спартака» укрепил вас в этом прогнозе?
— Да. От своих слов не отказываюсь. Свои пять мячей Дзюба забьет.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2