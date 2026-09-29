Глушенков: «Если один тур не забью — все, сразу плохой. Есть такие, кто любит языком почесать»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков оценил свою результативность после девяти туров чемпионата России сезона-2026/27.

27-летний футболист забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 8 матчах РПЛ.

«Все думают, что я какой-то бомбардир или кто-то еще. Получается забивать — забиваю, получается отдать передачу — здорово, классно. Я могу вообще не забивать. Только если я условно один тур не забью — все, сразу Глушенков плохой. Есть такие, кто любит языком почесать. Человек не забил — и все, он плохой, человек не отдал голевой пас — снова плохой, вратарь отстоял шесть игр на ноль, потом пропустил два — и все, он тоже дырка. У нас такие люди, что с ними сделаешь», — приводит matchtv.ru слова Глушенкова.

Полузащитник выступает за «Зенит» с 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028-го. Ранее Глушенков заявил, что готов провести всю карьеру в питерской команде.

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