Форвард «Оренбурга» Сычевой перешел в «Крылья Советов». Он будет играть под фамилией Писарский

«Крылья Советов» объявили о переходе нападающего Владимира Сычевого из «Оренбурга» в клуб из Самары.

Команда анонсировала трансфер роликом, посвященным форварду. В видео итальянский шеф-повар готовит пиццу — это отсылка к тому, что футболист съел это блюдо прямо на поле после матча 17-го тура РПЛ с «Краснодаром» (5:1). Также повар перечисляет в видео достижения игрока — хет-трики, решение сделать предложение девушке сразу после очередного гола и так далее.

В конце ролика в кадре появляется сам Сычевой, который держит в руках перец и говорит: «Добавим остроты?».

Контракт с 26-летним форвардом рассчитан на 3,5 года. Футболист еще не определился с игровым номером и будет выступать за «Крылья Советов» под фамилией Писарский. В октябре нападающий рассказывал, что это фамилия его отчима, и что он задумывается начать выступать под ней.

20 декабря в «Оренбурге» подтвердили, что Сычевой перейдет в «Крылья Советов».

После 17 туров сезона-2022/23 в РПЛ Сычевой делит первое место в списке лучших бомбардиров турнира с форвардом «Спартака» Квинси Промесом. Оба футболиста забили по 14 мячей.