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Сегодня, 11:54

Форвард «Оренбурга» Сычевой перешел в «Крылья Советов». Он будет играть под фамилией Писарский

Иван Торопцев
Корреспондент
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Владимир Сычевой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Крылья Советов» объявили о переходе нападающего Владимира Сычевого из «Оренбурга» в клуб из Самары.

Команда анонсировала трансфер роликом, посвященным форварду. В видео итальянский шеф-повар готовит пиццу — это отсылка к тому, что футболист съел это блюдо прямо на поле после матча 17-го тура РПЛ с «Краснодаром» (5:1). Также повар перечисляет в видео достижения игрока — хет-трики, решение сделать предложение девушке сразу после очередного гола и так далее.

В конце ролика в кадре появляется сам Сычевой, который держит в руках перец и говорит: «Добавим остроты?».

Контракт с 26-летним форвардом рассчитан на 3,5 года. Футболист еще не определился с игровым номером и будет выступать за «Крылья Советов» под фамилией Писарский. В октябре нападающий рассказывал, что это фамилия его отчима, и что он задумывается начать выступать под ней.

20 декабря в «Оренбурге» подтвердили, что Сычевой перейдет в «Крылья Советов».

После 17 туров сезона-2022/23 в РПЛ Сычевой делит первое место в списке лучших бомбардиров турнира с форвардом «Спартака» Квинси Промесом. Оба футболиста забили по 14 мячей.

Владимир Сычевой
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
34
14
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В «Крыльях Советов» заявили, что Сычевой будет выступать за команду под другой фамилией
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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