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Сегодня, 17:36

Нападающий Илья Стефанович перешел в «Торпедо» из «Волгаря»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Торпедо» и «Волгарь» договорились о переходе нападающего Илья Стефановича, сообщает пресс-служба московского клуба.

Футболист будет играть за черно-белых под номером 9. По данным СМИ, за 26-летнего игрока «Торпедо» заплатил 11 миллионов рублей.

На профессиональный уровень Стефанович вышел в 2015 году — в составе «Знамени труда» дебютировал в матче со «Строгино». В следующем сезоне перешел в «Кубань», где играл в МФЛ. За главную команду провел один матч — в Кубке России.

В карьере нападающего были такие команды как «Афипс», «Черноморец», КАМАЗ, «Велес», «Иртыш» и «Волгарь». За последний Стефанович провел два сезона — в 52 матчах забил 14 мячей.

Источник: https://torpedo.ru/news/44784/
ФК Волгарь
ФК Торпедо (Москва)
0
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Спартак

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Зенит

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Спартак

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Краснодар

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И К Ж
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