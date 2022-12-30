«Нижний Новгород» оформил полноценный трансфер защитника Александрова

«Нижний Новгород» оформил полноценный трансфер защитника Виктора Александрова, сообщает пресс-служба клуба. Контракт с игроком рассчитан на 4 года.

В этом сезоне 20-летний футболист провел в составе команды 15 матчей во всех турнирах, забив 4 мяча.

Зимой 2022 года Александров на правах аренды перешел в «Нижний Новгород».

Он является воспитанником нижегородского футбола. С 2017 года находился в системе «Рубина», затем защитник выступал за латвийский клуб «Валмиера».