«Нижний Новгород» оформил полноценный трансфер защитника Александрова
«Нижний Новгород» оформил полноценный трансфер защитника Виктора Александрова, сообщает пресс-служба клуба. Контракт с игроком рассчитан на 4 года.
В этом сезоне 20-летний футболист провел в составе команды 15 матчей во всех турнирах, забив 4 мяча.
Зимой 2022 года Александров на правах аренды перешел в «Нижний Новгород».
Он является воспитанником нижегородского футбола. С 2017 года находился в системе «Рубина», затем защитник выступал за латвийский клуб «Валмиера».
Источник: https://t.me/fcnn52/4896
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|4
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|3.03
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Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
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Спартак – Урал
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|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
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|3.03
|00:00
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Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
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|3.03
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