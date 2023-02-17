Голкипер ЦСКА Боков завершит сезон в «Салюте»
Воспитанник ЦСКА Данила Боков продолжит карьеру в «Салюте». Московский клуб отдал вратаря в аренду, сообщает пресс-служба красно-синих.
Соглашение о переходе Данилы Бокова рассчитано до окончания сезона-2022/23 и не предусматривает опцию выкупа трансфера.
20-летний футболист в этом сезоне играл только за молодежную команду армейцев в МФЛ.
Ранее стало известно, что вратарь Андрей Травкин покинул команду белгородцев.
Источник: https://t.me/pfccskamoscow/11654
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