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Сегодня, 14:33

Голкипер ЦСКА Боков завершит сезон в «Салюте»

Иван Шитик
Корреспондент
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Воспитанник ЦСКА Данила Боков продолжит карьеру в «Салюте». Московский клуб отдал вратаря в аренду, сообщает пресс-служба красно-синих.

Соглашение о переходе Данилы Бокова рассчитано до окончания сезона-2022/23 и не предусматривает опцию выкупа трансфера.

20-летний футболист в этом сезоне играл только за молодежную команду армейцев в МФЛ.

Ранее стало известно, что вратарь Андрей Травкин покинул команду белгородцев.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/11654
ФК Салют
ФК ЦСКА (Москва)
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