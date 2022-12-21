Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:54

«Химки» подписали контракт с экс-защитником «Солигорска» Античем

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Белорусский футбольный агент Владимир Осипов в разговоре с «СЭ» сообщил о подписании «Химок» контракта с экс-левым защитником «Солигорска» Николой Античем.

«Не пугает ли футболистов ситуация в «Химках»? Сейчас я знаю, что клуб серьезно усиливается, если смотреть по составу. Никола Антич по моей информации подписал контракт с «Химками». Клуб намерен серьезно усиляться», — сказал Осипов «СЭ».

28-летний серб в нынешнем сезоне провел 25 матчей в чемпионате Белоруссии, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Футбол
РПЛ
ФК Химки
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Месси и Мбаппе рыдают в сторонке! На чемпионате России у фигуристов будет еще жарче
Турецкий мясник «солил» Кубок мира и возмутил Месси. Фанаты со всего мира в бешенстве
Названа стоимость нового кроссовера «Москвич 3»
Юрист сообщил об отсутствии необходимости отправлять показатели счетчиков
Москвичей предупредили о ледяном дожде к вечеру 21 декабря
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Спортдир «Оренбурга»: «У Обухова закончилась дисквалификация. На сборах приступит к тренировкам с нами»
Спортдир «Оренбурга: «Уход Сычевого? Хорошая сделка в финансовом плане. Учитывая, что не мы ее инициировали»
Смородская раскритиковала возможный переход Пиняева в «Локомотив»: «А он у нас выдающийся футболист что ли?»
Агент подтвердил переговоры с «Химками» по Шукурову: «Пока они проявляют себя адекватно»
Смородская — об уходе Едвая из «Локо»: «Руководство расчищает поляну для новых трансферов»
Президент «Лануса» подтвердил информацию о переходе защитника Матиаса Переса в «Оренбург»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Смородская — об уходе Едвая из «Локо»: «Руководство расчищает поляну для новых трансферов»

Агент подтвердил переговоры с «Химками» по Шукурову: «Пока они проявляют себя адекватно»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости