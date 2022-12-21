«Химки» подписали контракт с экс-защитником «Солигорска» Античем
Белорусский футбольный агент Владимир Осипов в разговоре с «СЭ» сообщил о подписании «Химок» контракта с экс-левым защитником «Солигорска» Николой Античем.
«Не пугает ли футболистов ситуация в «Химках»? Сейчас я знаю, что клуб серьезно усиливается, если смотреть по составу. Никола Антич по моей информации подписал контракт с «Химками». Клуб намерен серьезно усиляться», — сказал Осипов «СЭ».
28-летний серб в нынешнем сезоне провел 25 матчей в чемпионате Белоруссии, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
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|
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|5
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|
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|
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|
9
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|17
|7
|4
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|
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|5
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|
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|4
|8
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|
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|17
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|10
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|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
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|Торпедо
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|3
|13
|7-30
|6
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
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|1
|3
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|2
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