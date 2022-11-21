Агент Майсторовича: «Милан пройдет обследование и полетит с «Динамо» в Турцию»

Агент Александр Важич рассказал, когда защитник Милан Майсторович прибудет в расположение «Динамо».

«Ближе к середине января Милан прилетит в Москву, чтобы пройти медобследование с остальной командой, — приводит «РБ Спорт» слова Важича. — И затем он уже отправится с «Динамо» на сбор в Турцию. Сейчас у Милана все отлично, ждет, когда сможет присоединиться к новому клубу».

В нынешнем сезоне 17-летний Майсторович сыграл три матча за молодежную команду «Войводины» до 19 лет в молодежном первенстве. Также на счету защитника четыре встречи в составе молодежной сборной Сербии до 18 лет.