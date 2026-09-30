Круговой о результатах ЦСКА: «Будем биться все вместе до конца. За себя и за весь тренерский штаб»

Защитник сборной России и ЦСКА Данил Круговой в интервью «СЭ» ответил на вопрос о результатах команды в этом сезоне.

— Ты видишь различия в тренерских подходах Игдисамова и Челестини?

— Особо никаких. Игоревич — гибкий тренер, который умеет подстраиваться под разных соперников. Поэтому, думаю, что дальше будет еще интереснее для нас и болельщиков. Мы будем все вместе биться до конца своим русским костяком. За себя и за весь тренерский штаб. Ну и бразильцев тоже подтянем, конечно, — сказал Круговой «СЭ».

ЦСКА после девятого тура занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России с 19 очками.

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