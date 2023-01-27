Рассказов перешел из «Спартака» в «Крылья Советов»

Защитник Николай Рассказов перешел из «Спартака» в «Крылья Советов».

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, футболист подписал контракт с командой на 3,5 года. Рассказов будет выступать за «Крылья» под 15-м номером.

25-летний Рассказов свою карьеру начинал в академии «Спартака». За красно-белых всего он провел 86 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. В составе команды Рассказов стал обладателем Кубка России.

Также на счету защитника 18 матчей за молодежную сборную России.