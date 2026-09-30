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Оздоев: «Главное, чтобы каждый в «Краснодаре» понимал, куда мы идем. Большой клуб всегда должен бороться за титулы»

Оздоев: «Главное, чтобы каждый в «Краснодаре» понимал, куда мы идем. Большой клуб всегда должен бороться за титулы»

Полузащитник «Краснодара» Магомед Оздоев в комментарии для «СЭ» оценил игру команды в начале сезона-2026/27.

— Оцениваю старт команды довольно позитивно, так как мы прошли этот отрезок без поражений в чемпионате. Это хороший момент для нас. Да, в последних 3 турах мы потеряли важные очки, но мы играли против команд, которые хотели забрать у нас наши очки. Но я считаю, что команда движется в правильном направлении. Пауза на матчи сборных для нас очень даже кстати. Есть время, чтобы перезагрузиться.

— Как проходит ваша адаптация в «Краснодаре»? Можете назвать себя «дядькой» в раздевалке?

— Вроде все хорошо. Меня здорово приняли здесь, как иностранцы, так и российские ребята. Проблем точно никаких не возникло. Самое главное, чтобы каждый из нас знал, к чему и куда мы идем. Дай Бог, чтобы в мае мы увидели хороший результат.

— Цель — чемпионство?

— Думаю, что у всех топовых команд есть только одна цель — выиграть чемпионат. «Краснодар» — большой клуб, который всегда должен бороться за титулы. Надеюсь, нам удастся в этом сезоне выиграть как можно больше матчей.

«Краснодар» набрал 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России-2026/27 после 9 туров. В 10-м туре РПЛ «быки» сыграют с «Зенитом» в Краснодаре.

Кирилл Радченко

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Магомед Оздоев
РПЛ
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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