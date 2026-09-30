Оздоев: «Главное, чтобы каждый в «Краснодаре» понимал, куда мы идем. Большой клуб всегда должен бороться за титулы»

Полузащитник «Краснодара» Магомед Оздоев в комментарии для «СЭ» оценил игру команды в начале сезона-2026/27.

— Оцениваю старт команды довольно позитивно, так как мы прошли этот отрезок без поражений в чемпионате. Это хороший момент для нас. Да, в последних 3 турах мы потеряли важные очки, но мы играли против команд, которые хотели забрать у нас наши очки. Но я считаю, что команда движется в правильном направлении. Пауза на матчи сборных для нас очень даже кстати. Есть время, чтобы перезагрузиться.

— Как проходит ваша адаптация в «Краснодаре»? Можете назвать себя «дядькой» в раздевалке?

— Вроде все хорошо. Меня здорово приняли здесь, как иностранцы, так и российские ребята. Проблем точно никаких не возникло. Самое главное, чтобы каждый из нас знал, к чему и куда мы идем. Дай Бог, чтобы в мае мы увидели хороший результат.

— Цель — чемпионство?

— Думаю, что у всех топовых команд есть только одна цель — выиграть чемпионат. «Краснодар» — большой клуб, который всегда должен бороться за титулы. Надеюсь, нам удастся в этом сезоне выиграть как можно больше матчей.

«Краснодар» набрал 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России-2026/27 после 9 туров. В 10-м туре РПЛ «быки» сыграют с «Зенитом» в Краснодаре.

Кирилл Радченко