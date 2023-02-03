«Анкарагюджю» объявил об аренде нападающего «Нижнего Новгорода» Милсона

Нападающий «Нижнего Новгорода» Милсон будет выступать за «Анкарагюджю» на правах аренды, сообщает официальный сайт турецкой команды.

Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2022/23 с правом выкупа.

В текущем сезоне 23-летний анголец провел 21 матч за «Нижний Новгород» забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

«Анкарагюджю» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 22 очка за 20 матчей.