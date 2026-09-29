Данил Пруцев назвал мечтой победу в чемпионате России со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев назвал мечтой победу с красно-белыми в РПЛ.

«Что нужно «Спартаку», чтобы стать чемпионом уже в этом сезоне? Не будем загадывать, двигаемся от игры к игре. Надеюсь, все будет хорошо. [На тренировках слово «чемпионство»], скорее всего, не произносим. Но только из-за того, что сейчас сентябрь — куда произносить? Было бы очень странно уже в сентябре говорить, что мы будем чемпионами. Так что пока надо побеждать в каждой игре — и все. Весной посмотрим, где мы будем.

Любой футболист хочет становиться чемпионом, выигрывать кубки и медали. Это действительно мечта», — приводит слова Пруцева «Комсомольская правда».

В сезоне-2026/27 «Спартак» набрал 19 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. На первом месте находится «Краснодар» (21 очко).

10 октября «Спартак» на выезде сыграет с «Крыльями Советов» в 10-м туре чемпионата России.

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