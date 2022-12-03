Агент Ломовицкого сообщил, что полузащитник возвращается из «Химок» в «Рубин»

Валериюс Мижигурскис, агент Александра Ломовицкого, который первую половину сезона провел на правах аренды в «Химках», сообщил, что футболист возвращается в «Рубин».

«Ломовицкий возвращается в «Рубин». Он принял решение вернуться в казанский клуб. Это его решение, он так захотел и решил. На данный момент, клубы занимаются документацией по возвращению Александра из аренды», — цитирует Мижигурскиса Metaratings.ru.

24-летний футболист стал игроком «Рубина» зимой 2022 года. Летом он был отправлен в аренду в подмосковный клуб. В текущем сезоне Ломовицкий выходил на поле в 19 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

По итогам 17 туров «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.