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Сегодня, 14:47

Агент Ломовицкого сообщил, что полузащитник возвращается из «Химок» в «Рубин»

Алина Савинова
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Валериюс Мижигурскис, агент Александра Ломовицкого, который первую половину сезона провел на правах аренды в «Химках», сообщил, что футболист возвращается в «Рубин».

«Ломовицкий возвращается в «Рубин». Он принял решение вернуться в казанский клуб. Это его решение, он так захотел и решил. На данный момент, клубы занимаются документацией по возвращению Александра из аренды», — цитирует Мижигурскиса Metaratings.ru.

24-летний футболист стал игроком «Рубина» зимой 2022 года. Летом он был отправлен в аренду в подмосковный клуб. В текущем сезоне Ломовицкий выходил на поле в 19 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

По итогам 17 туров «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-lomovitskogo-soobshchil-chto-futbolist-vozvrashchaetsya-iz-khimok-v-rubin-1429937/

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2
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3
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4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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