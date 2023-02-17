«Спартак» отдал полузащитника Шитова в аренду в «Звезду»
Полузащитник «Спартака» Виталий Шитов арендован «Звездой» из Санкт-Петербурга, сообщает сайт московского клуба.
«Желаем Виталию успешно проявить себя в «Звезде», где его главным тренером будет Дмитрий Комбаров — экс-капитан и чемпион России в составе нашего клуба», — говорится в заявлении красно-белых.
В питерской команде Шитов будет играть на правах аренды. Договор рассчитан до 11 июня 2023 года.
В активе 19-летнего игрока два матча за основу «Спартака» в текущем сезоне.
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|36
|
3
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|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
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|29
|
5
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|17
|8
|5
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|30-18
|29
|
6
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|2
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|
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|1
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|25
|
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|7
|4
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|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
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|27-32
|25
|
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|5
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|
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|
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|10
|6
|21-33
|13
|
14
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|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
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|17
|3
|3
|11
|16-36
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16
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|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
Лидеры
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ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
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|1
|2
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