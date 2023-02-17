«Спартак» отдал полузащитника Шитова в аренду в «Звезду»

Полузащитник «Спартака» Виталий Шитов арендован «Звездой» из Санкт-Петербурга, сообщает сайт московского клуба.

«Желаем Виталию успешно проявить себя в «Звезде», где его главным тренером будет Дмитрий Комбаров — экс-капитан и чемпион России в составе нашего клуба», — говорится в заявлении красно-белых.

В питерской команде Шитов будет играть на правах аренды. Договор рассчитан до 11 июня 2023 года.

В активе 19-летнего игрока два матча за основу «Спартака» в текущем сезоне.