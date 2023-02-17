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Сегодня, 13:27

«Спартак» отдал полузащитника Шитова в аренду в «Звезду»

Иван Шитик
Корреспондент
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Виталий Шитов.
Фото ФК «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Виталий Шитов арендован «Звездой» из Санкт-Петербурга, сообщает сайт московского клуба.

«Желаем Виталию успешно проявить себя в «Звезде», где его главным тренером будет Дмитрий Комбаров — экс-капитан и чемпион России в составе нашего клуба», — говорится в заявлении красно-белых.

В питерской команде Шитов будет играть на правах аренды. Договор рассчитан до 11 июня 2023 года.

В активе 19-летнего игрока два матча за основу «Спартака» в текущем сезоне.

Источник: https://spartak.com/media/news/e68f8e48-e1fe-4d44-97de-3794234133c3
ФК Звезда (Санкт-Петербург)
ФК Спартак (Москва)
0
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