«Факел» расторг контракт с защитником Шляковым

Защитник Евгений Шляков покинул «Факел», сообщает воронежский клуб в своем официальном Telegram-канале 1 декабря.

31-летний футболист выступал за воронежскую команду с июня 2022 года.

В текущем сезоне Шляков сыграл 11 матчей за «Факел» во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи.

Команда из Воронежа после 17 матчей занимает 13-е место в РПЛ, имея в своем активе 13 очков.