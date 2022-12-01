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«Факел» расторг контракт с защитником Шляковым

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник Евгений Шляков покинул «Факел», сообщает воронежский клуб в своем официальном Telegram-канале 1 декабря.

31-летний футболист выступал за воронежскую команду с июня 2022 года.

В текущем сезоне Шляков сыграл 11 матчей за «Факел» во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи.

Команда из Воронежа после 17 матчей занимает 13-е место в РПЛ, имея в своем активе 13 очков.

Источник: https://t.me/pfcfakel/5011
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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