«Факел» расторг контракт с защитником Шляковым
Защитник Евгений Шляков покинул «Факел», сообщает воронежский клуб в своем официальном Telegram-канале 1 декабря.
31-летний футболист выступал за воронежскую команду с июня 2022 года.
В текущем сезоне Шляков сыграл 11 матчей за «Факел» во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи.
Команда из Воронежа после 17 матчей занимает 13-е место в РПЛ, имея в своем активе 13 очков.
Источник: https://t.me/pfcfakel/5011
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|35
|
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|
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|
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|
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|
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|3
|4
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|3
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
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Ассистенты
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|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
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|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
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Факел
|16
|1
|3
|
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