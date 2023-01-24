«Спартак» подтвердил трансфер парагвайского защитника Дуарте
«Спартак» 24 января официально оформил трансфер парагвайского защитника Алексиса Дуарте.
Контракт с молодым защитником подписан до 2027 года.
22-летний парагваец выступал за «Серро Портеньо» с 2019 года. Всего за клуб он провел 107 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.
В сентябре 2021 года он впервые получил вызов в национальную команду Парагвая.
Ранее 24 января «Спартак» объявил о трансфере португальского защитника Томаша Тавареша.
Источник: https://t.me/fcsmtg/5047
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|4.03
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