«Спартак» подтвердил трансфер парагвайского защитника Дуарте

«Спартак» 24 января официально оформил трансфер парагвайского защитника Алексиса Дуарте.

Контракт с молодым защитником подписан до 2027 года.

22-летний парагваец выступал за «Серро Портеньо» с 2019 года. Всего за клуб он провел 107 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

В сентябре 2021 года он впервые получил вызов в национальную команду Парагвая.

Ранее 24 января «Спартак» объявил о трансфере португальского защитника Томаша Тавареша.