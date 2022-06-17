Серб Славиша Йоканович — главный тренер «Динамо»

Славиша Йоканович официально стал главным тренером московского «Динамо».

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 53-летним сербским специалистом рассчитан на сезон-2022/23 с опциями автоматической пролонгации на сезоны-2023/24 и 2024/25 соответственно в случае достижения определенных результатов.

Йоканович начнет работу с командой в ближайшее время.

В качестве главного тренера специалист работал в «Партизане», с которым дважды становился чемпионом Сербии и два раза выигрывал Кубок страны. При нем «Муангтонг Юнайтед» выиграл чемпионат Таиланда, а «Уотфорд» и «Фулхэм» под его руководством поднимались из английского Чемпионшипа в АПЛ.

Также в списке клубов, где работал Йоканович, есть болгарский «Левски», испанский «Эркулес», израильский «Маккаби» из Тель-Авива, катарский «Аль-Гарафа» и английский «Шеффилд Юнайтед».

В сезоне-2021/2022 «Динамо» под руководством Сандро Шварца заняло третье место в РПЛ. В финале БЕТСИТИ Кубка России москвичи проиграли «Спартаку» (1:2).