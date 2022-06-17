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Серб Славиша Йоканович — главный тренер «Динамо»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Славиша Йоканович.
Фото Global Look Press

Славиша Йоканович официально стал главным тренером московского «Динамо».

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 53-летним сербским специалистом рассчитан на сезон-2022/23 с опциями автоматической пролонгации на сезоны-2023/24 и 2024/25 соответственно в случае достижения определенных результатов.

Йоканович начнет работу с командой в ближайшее время.

В качестве главного тренера специалист работал в «Партизане», с которым дважды становился чемпионом Сербии и два раза выигрывал Кубок страны. При нем «Муангтонг Юнайтед» выиграл чемпионат Таиланда, а «Уотфорд» и «Фулхэм» под его руководством поднимались из английского Чемпионшипа в АПЛ.

Также в списке клубов, где работал Йоканович, есть болгарский «Левски», испанский «Эркулес», израильский «Маккаби» из Тель-Авива, катарский «Аль-Гарафа» и английский «Шеффилд Юнайтед».

В сезоне-2021/2022 «Динамо» под руководством Сандро Шварца заняло третье место в РПЛ. В финале БЕТСИТИ Кубка России москвичи проиграли «Спартаку» (1:2).

Источник: https://t.me/fcdynamo/7013
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
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 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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21.05 17:00
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 1 : 2
21.05 17:00
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 1 : 5
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Краснодар – Ахмат
 1 : 1
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 0 : 1
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Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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