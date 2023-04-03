Игнатьев рассказал об особенностях работы Семака и Карпина

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил работу Валерия Карпина и Сергея Семака в клубах РПЛ.

«Оценивая выступления «Ростова», надо отдать должное тренерскому штабу, который возглавляет Карпин. Только глупцы не понимают, что многое зависит от главнокомандующего. Хорошая команда у Карпина – игроки податливы, понимают требования. Валерий Георгиевич дает футболистам положительные эмоции и они верят в это направление, потому что их работа приносит очки. Валерию Георгиевичу удалось объединить футболистов вокруг себя.

Смог бы Семак во главе «Ростова» показывать такие результаты? У Сергея Богдановича в два раза сложнее доля, чем у Карпина. Образно, вы работаете с дураками, которые смотрят вам в рот и выполняют все, что вы говорите. Или есть люди со своим творческим «я», которые могут подумать: «Причем здесь тренер? Я Малком, играл в сборной Бразилии». Нужно умело уметь владеть коллективом и знать, на что нажимать, чтобы все работало.

Убрать Семака игроками «Зенита» ничего не стоит, но он их устраивает во всем и они хотят с ним работать. Поэтому у них в клубе на протяжении четырех лет нет эксцессов и скандалов», – цитирует Игнатьева Metaratings.ru.

«Зенит», который тренирует Семак, с 51 очком лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» Валерия Карпина с 44 баллами располагается на второй строчке.