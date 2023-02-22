«Крылья Советов» выкупили у «Спартака» нападающего Шитова

«Крылья Советов» объявили о выкупе арендованного у «Спартака» нападающего Владислава Шитова.

19-летний россиянин заключил контракт с самарским клубом на 3,5 года.

Шитов — воспитанник «Спартака», он выступал за «Крылья Советов» на правах аренды с июля 2022 года и забил 2 гола в 17 матчах за команду.