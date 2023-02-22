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Сегодня, 15:38

Геркус покинет пост президент «Торпедо» 1 марта

Сергей Разин
корреспондент
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Илья Геркус.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент «Торпедо» Илья Геркус покинет свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

Геркус уйдет со своего поста 1 марта, а 2 марта должность президента клуба займет Ярослав Савин.

«Мы благодарны Илье Леонидовичу за работу в клубе. В соответствии с принципом разделения властей руководитель исполнительного органа в дальнейшем не будет входить в состав совета директоров клуба. Его новый состав в соответствии с принятыми юридическими процедурами будет сформирован до середины марта 2023 года», — сказал и. о. председателя совета директоров клуба Анатолий Ходоровский.

Геркус занимает свой пост с 18 августа 2022 года. До этого он занимал должность президента «Локомотива» с 2016 по 2018 год.

«Торпедо» с 6 очками после 17 туров занимает последнее, 16-е место в чемпионате России.

Источник: https://torpedo.ru/news/44844/
ФК Торпедо (Москва)
Илья Геркус
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