Каманцев: «Центры ВАР позволяют проводить за сезон 240 матчей РПЛ и более 70 кубковых матчей»

Глава судейского департамента РФС Павел Каманцев рассказал о развитии системы видеосудейства в российском футболе и сообщил о планах использовать видеоассистентов на всех матчах Первой лиги.

По его словам, сейчас в отделе видеосудейства РФС работают десять сотрудников, семь из которых являются лицензированными операторами. Еще около 25 специалистов РФС работают на стадионах по гражданско-правовым договорам и контролируют оборудование и процедуры.

«ВАР-центр имеет пять постоянно действующих комнат. Они позволяют проводить за сезон 240 матчей РПЛ и более 70 матчей Кубка России. Есть собственное оборудование, включая мобильные комплексы, благодаря которым в 30-м туре РПЛ все восемь матчей можно было проводить одновременно с ВАР», — цитирует Каманцева «Ведомости».

Каманцев добавил, что один из ближайших шагов — внедрение дополнительных статических камер.

«Мы рассматриваем их прежде всего как способ получить более качественные ракурсы в офсайдных эпизодах. Еще одно направление — полуавтоматическое определение офсайдных линий и развитие инфраструктуры ВАР.

Кроме того, достигнута договоренность о внедрении ВАР на всех матчах Первой лиги. Это следующий большой шаг в выравнивании стандартов между профессиональными дивизионами», — добавил Каманцев.

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