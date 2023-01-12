«Ахмат» объявил о подписании защитника Шатары и полузащитника Дивановича
«Ахмат» объявил о переходе в клуб защитника Милоша Шатары и полузащитника Заима Дивановича. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале грозненцев 12 января.
Оба футболиста выступали за солигорский «Шахтер». Ранее его тренировал Сергей Ташуев.
В прошлом сезоне Шатара и Диванович стали чемпионами Белоруссии.
В текущем сезоне на счету 27-летнего боснийца Шатары — 4 матча и 0 результативных действий. У 22-летнего черногорца Дивановича — 5 матчей и одна результативная передача.
Источник: https://t.me/akhmatgrozny/2269
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