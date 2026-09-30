На судейство в РПЛ до 2030 года выделят более 3 миллиардов рублей

Глава судейского департамента Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев рассказал о финансировании в цикле с 2026 по 2030 год.

Отмечается, что общий планируемый бюджет за четырехлетний период по РПЛ и персоналу ВАР составляет 3,388 миллиарда рублей без НДС.

«Планируется поступательная индексация размеров вознаграждений в цикле сезонов 2026-2030 годов. К 2030 году вознаграждение главного судьи за матч в РПЛ вырастет до 280 510 рублей, в Первой лиге — до 110 514 рублей, во Второй лиге А — до 72 918 рублей.

Будут увеличены ежемесячные вознаграждения, которые к 2030 году достигнут в РПЛ 70 128 рублей, в Первой лиге — 30 957 рублей, во Второй лиге А — 17 151 рубль. Будут увеличены ставки помощников судей, резервных судей, инспекторов, ВАР, АВАР.

Кроме того, планируется существенное увеличение премиальной части в цикле 2026-2030 годов. Начиная с сезона-2026/27 в РПЛ максимальный общий размер премии может достигать 17 700 000 рублей для судей, 5 900 000 рублей для ассистентов судей, 8 850 000 рублей для ВАР, 600 000 рублей для инспекторов.

Еще один важный элемент — премия разделена на две части: бонус, который судьи получают по результатам года, и накопительная часть, которая замораживается и выплачивается по истечении установленного периода при отсутствии дисциплинарных и этических нарушений, в том числе коррупционных. То есть мы пытаемся связать финансовую мотивацию с долгосрочной репутацией, стимулировать честную и объективную работу на долгосрочной основе», — приводят слова Каманцева «Ведомости».

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