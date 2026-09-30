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На судейство в РПЛ до 2030 года выделят более 3 миллиардов рублей

Судейство

На судейство в РПЛ до 2030 года выделят более 3 миллиардов рублей

Руслан Минаев

Глава судейского департамента Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев рассказал о финансировании в цикле с 2026 по 2030 год.

Отмечается, что общий планируемый бюджет за четырехлетний период по РПЛ и персоналу ВАР составляет 3,388 миллиарда рублей без НДС.

«Планируется поступательная индексация размеров вознаграждений в цикле сезонов 2026-2030 годов. К 2030 году вознаграждение главного судьи за матч в РПЛ вырастет до 280 510 рублей, в Первой лиге — до 110 514 рублей, во Второй лиге А — до 72 918 рублей.

Будут увеличены ежемесячные вознаграждения, которые к 2030 году достигнут в РПЛ 70 128 рублей, в Первой лиге — 30 957 рублей, во Второй лиге А — 17 151 рубль. Будут увеличены ставки помощников судей, резервных судей, инспекторов, ВАР, АВАР.

Кроме того, планируется существенное увеличение премиальной части в цикле 2026-2030 годов. Начиная с сезона-2026/27 в РПЛ максимальный общий размер премии может достигать 17 700 000 рублей для судей, 5 900 000 рублей для ассистентов судей, 8 850 000 рублей для ВАР, 600 000 рублей для инспекторов.

Еще один важный элемент — премия разделена на две части: бонус, который судьи получают по результатам года, и накопительная часть, которая замораживается и выплачивается по истечении установленного периода при отсутствии дисциплинарных и этических нарушений, в том числе коррупционных. То есть мы пытаемся связать финансовую мотивацию с долгосрочной репутацией, стимулировать честную и объективную работу на долгосрочной основе», — приводят слова Каманцева «Ведомости».

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Источник: Ведомости
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
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Александр Соболев

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 7
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Максим Глушенков

Зенит

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Динамо Мх

 5
П
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Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
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Георгий Мелкадзе

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