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Сегодня, 13:42

«Крылья Советов» объявили о подписании воспитанника «Манчестер Сити» Гарре

Виктория Кравченко
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«Крылья Советов» объявили о подписании воспитанника «Манчестер Сити» Гарре.
Фото ФК «Крылья Советов»

Пресс-служба «Крылья Советов» объявил о переходе воспитанника «Манчестер Сити» Бенхамина Гарре. Его контракт рассчитан на 3,5 года.

В Telegram-канале появилось видео с 22-летним вингером, который переходит в российский клуб из из аргентинского «Расинга».

По данным портала Transfermarkt самарский клуб заплатил за арегтинца 1,7 миллионов евро.

Ранее футболист выступал на правах аренды за «Хуракан». С 2016 по 2020 год Гарре был игроком системы «Манчестер Сити».

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Манчестер Сити
ФК Расинг
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