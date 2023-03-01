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Источник: экс-нападающий «Спартака» и «Локомотива» Зе Луиш может перейти в «Химки»

Виталий Косик
Корреспондент
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Зе Луиш.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» в скором времени может перейти в «Химки». Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

32-летний форвард выступал в клубе «Хатайспор», который снялся с чемпионата Турции из-за последствий землетрясений.

Зе Луиш уже играл в чемпионате России за «Спартак» с 2015 по 2019 год и «Локомотив» с 2020 по 2022 год.

В текущем сезоне он провел за турецкую команду 15 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 1,2 миллиона евро.

Зе Луиш
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ФК Спартак (Москва)
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    3
    		 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
    4
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