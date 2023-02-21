«Ахмат» подписал контракт до конца сезона с выпускником академии «Рамзан»
«Ахмат» подписал контракт до конца сезона с полузащитником Минкаилом Мацуевым.
«Поздравляем Минкаила Мацуева с подписанием контракта с родным клубом, желаем удачи и побед!» — говорится в заявлении пресс-слудбы команды РПЛ.
23-летний футболист начинал заниматься футболом в академии «Рамзан».
Затем Мацуев перешел в академию «Краснодара». После выпуска Минкаил три сезона выступал за молодежную команду «Ахмат». Также он играл за «Краснодар-3» в ПФЛ.
Источник: https://t.me/akhmatgrozny/2631
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