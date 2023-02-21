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Сегодня, 18:00

«Ахмат» подписал контракт до конца сезона с выпускником академии «Рамзан»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ахмат» подписал контракт до конца сезона с полузащитником Минкаилом Мацуевым.

«Поздравляем Минкаила Мацуева с подписанием контракта с родным клубом, желаем удачи и побед!» — говорится в заявлении пресс-слудбы команды РПЛ.

23-летний футболист начинал заниматься футболом в академии «Рамзан».

Затем Мацуев перешел в академию «Краснодара». После выпуска Минкаил три сезона выступал за молодежную команду «Ахмат». Также он играл за «Краснодар-3» в ПФЛ.

Источник: https://t.me/akhmatgrozny/2631
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
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9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Александр Соболев

Спартак

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