«Ахмат» подписал контракт до конца сезона с выпускником академии «Рамзан»

«Ахмат» подписал контракт до конца сезона с полузащитником Минкаилом Мацуевым.

«Поздравляем Минкаила Мацуева с подписанием контракта с родным клубом, желаем удачи и побед!» — говорится в заявлении пресс-слудбы команды РПЛ.

23-летний футболист начинал заниматься футболом в академии «Рамзан».

Затем Мацуев перешел в академию «Краснодара». После выпуска Минкаил три сезона выступал за молодежную команду «Ахмат». Также он играл за «Краснодар-3» в ПФЛ.