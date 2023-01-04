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Сегодня, 19:03

«Краснодар» объявил о переходе бразильского полузащитника «Карабаха» Кади Боргеса

Виталий Косик
Корреспондент
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Кади Боргес.
Фото Global Look Press

«Краснодар» и «Карабах» достигли соглашения о трансфере полузащитника Кади Боргеса, сообщает пресс-служба «быков».

Бразильский хавбек прилетит на зимние сборы российской команды в Дубай и подпишет контракт в случае успешного прохождения медицинского обследования. Соглашение игрока с краснодарским клубом будет рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне 26-летний бразилец сыграл за «Карабах» 31 матч во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 11 голевых передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 1,2 миллиона евро.

Источник: https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=143139
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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