«Ростов» отдал Мухина в аренду «Уфе»

«Уфа» арендовала защитника «Ростова» Александра Мухина, сообщают пресс-службы обоих клубов.

20-летний футболист — воспитанник академии «Локомотива». За «железнодорожников» он выступал в молодежном чемпионате и в ЮФЛ, а также в Юношеской лиге УЕФА.

Контракт игрока с «Ростовом» рассчитан до лета 2026 года. За ростовский клуб Мухин провел лишь 8 матчей с января 2020 года. В этом сезоне защитник не провел ни одного матча.