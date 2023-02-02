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«Ростов» отдал Мухина в аренду «Уфе»

Виктория Кравченко
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов и Александр Мухин.
Фото ФК «Уфа»

«Уфа» арендовала защитника «Ростова» Александра Мухина, сообщают пресс-службы обоих клубов.

20-летний футболист — воспитанник академии «Локомотива». За «железнодорожников» он выступал в молодежном чемпионате и в ЮФЛ, а также в Юношеской лиге УЕФА.

Контракт игрока с «Ростовом» рассчитан до лета 2026 года. За ростовский клуб Мухин провел лишь 8 матчей с января 2020 года. В этом сезоне защитник не провел ни одного матча.

ФК Ростов
ФК Уфа
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