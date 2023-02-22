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Сегодня, 15:14

«Крылья Советов» объявили о подписании контракта с сыном Бобра

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Чертаново» Иван Бобер подписал контракт с «Крыльями Советов», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 17-летним россиянином рассчитано на два года.

Иван — сын экс-игрока Антона Бобра, который выступал за «Крылья Советов» с 2000 по 2012 год и является рекордсменом самарского клуба по играм в чемпионатах России (274 матча).

В ЮФЛ-2 Иван Бобер провел 8 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.

ФК Крылья Советов (Самара)
Антон Бобер
Иван Бобер
2
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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Владимир Сычевой

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Крылья Советов

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

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Торпедо М

 6 1 2
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