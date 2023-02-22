«Крылья Советов» объявили о подписании контракта с сыном Бобра

Полузащитник «Чертаново» Иван Бобер подписал контракт с «Крыльями Советов», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 17-летним россиянином рассчитано на два года.

Иван — сын экс-игрока Антона Бобра, который выступал за «Крылья Советов» с 2000 по 2012 год и является рекордсменом самарского клуба по играм в чемпионатах России (274 матча).

В ЮФЛ-2 Иван Бобер провел 8 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.