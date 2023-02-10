«Химки» объявили о подписании защитника Тассано

Защитник Кристиан Тассано перешел в «Химки» из «Санты-Клары», сообщает официальный Telegram-канал подмосковного клуба 10 февраля. Контракт с 26-летним уругвайским футболистом рассчитан на два года.

В текущем сезоне Тассано провел 15 матчей за португальскую команду и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

Ранее защитник выступал за «Твенте», «Росарио», резервную команду «Севильи» и другие команды.