«Химки» объявили о подписании защитника Тассано
Защитник Кристиан Тассано перешел в «Химки» из «Санты-Клары», сообщает официальный Telegram-канал подмосковного клуба 10 февраля. Контракт с 26-летним уругвайским футболистом рассчитан на два года.
В текущем сезоне Тассано провел 15 матчей за португальскую команду и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.
Ранее защитник выступал за «Твенте», «Росарио», резервную команду «Севильи» и другие команды.
Источник: https://t.me/fckhimki_official/5655
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|4.03
|14:00
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Спартак – Урал
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|4.03
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|4.03
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|- : -
|4.03
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|
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|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
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|
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