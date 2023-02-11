«Химки» объявили о подписании воспитанника «Црвены Звезды» Мелентиевича

«Химки» в официальном Telegram-канале объявили о подписании сербского защитника Стефана Мелентиевича. Срок соглашения с 18-летним игроком рассчитан на 3,5 года.

Мелентиевич — воспитанник академии белградской «Црвены Звезды». Ранее футболист выступал за «Раднички».

«Футбольный клуб «Химки» приветствует Мелентиевича и желает успешной игры за красно-черных», — говорится в сообщении.

В сезоне-2022/23 Мелентиевич провел 18 матчей за «Раднички» и забил 1 гол.