Агент Волкова подтвердил возвращение футболиста в БАТЭ
Агент Виталий Леденев, представляющий интересы защитника Захара Волкова, ответил на вопрос о будущем игрока.
«Захар возвращается в БАТЭ», — приводит слова Леденева «РБ Спорт».
25-летний Волков в этом сезоне провел за «Химки» 12 матчей на правах аренды.
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|32-23
|35
|
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|5
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|29
|
5
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|5
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|
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|
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
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|
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