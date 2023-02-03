Агент Волкова подтвердил возвращение футболиста в БАТЭ

Агент Виталий Леденев, представляющий интересы защитника Захара Волкова, ответил на вопрос о будущем игрока.

«Захар возвращается в БАТЭ», — приводит слова Леденева «РБ Спорт».

25-летний Волков в этом сезоне провел за «Химки» 12 матчей на правах аренды.