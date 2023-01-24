«Спартак» объявил о трансфере защитника «Бенфики» Тавареша

«Спартак» 24 января на официальном объявил о трансфере защитника «Бенфики» Томаша Тавареша.

Контракт молодого защитника рассчитан до 2026 года с опцией продления на год.

21-летний Тавареш в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Базель», где тогда работал нынешний главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. В 28 матчах за швейцарский клуб португалец забил 1 мяч и отдал 5 голевых передач.

В сезоне-2022/23 вернувшийся в «Бенфику» Тавареш в официальных встречах участия не принимал.