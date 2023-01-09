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Кириченко, Хохлов и Мацюра вошли в тренерский штаб Курбана Бердыева в «Сочи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Тренерский штаб «Сочи».
Фото ФК «Сочи»

Дмитрий Кириченко, Дмитрий Хохлов и Андрей Мацюра вошли в тренерский штаб Курбана Бердыева в «Сочи», сообщает сайт клуба.

Кириченко работал ассистентом Бердыева в «Ростове», казахстанском «Кайрате» и иранском «Тракторе».

Кириченко и Хохлов работали в иранском «Тракторе» вместе с Бердыевым с июня по ноябрь 2022 года. Прошлым местом работы Мацюры в качестве ассистента тренера был «Рубин» (2017 — 2019).

«Сочи» объявил о назначении 70?летнего Бердыева главным тренером 25 декабря.

Источник: https://pfcsochi.ru/news/2022-2023/popolnenie-v-trenerskom-shtabe-sochi/
Дмитрий Кириченко
Дмитрий Хохлов
ФК Сочи
Курбан Бердыев
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