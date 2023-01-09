Кириченко, Хохлов и Мацюра вошли в тренерский штаб Курбана Бердыева в «Сочи»
Дмитрий Кириченко, Дмитрий Хохлов и Андрей Мацюра вошли в тренерский штаб Курбана Бердыева в «Сочи», сообщает сайт клуба.
Кириченко работал ассистентом Бердыева в «Ростове», казахстанском «Кайрате» и иранском «Тракторе».
Кириченко и Хохлов работали в иранском «Тракторе» вместе с Бердыевым с июня по ноябрь 2022 года. Прошлым местом работы Мацюры в качестве ассистента тренера был «Рубин» (2017 — 2019).
«Сочи» объявил о назначении 70?летнего Бердыева главным тренером 25 декабря.
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|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
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|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
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|
7
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|8
|1
|8
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|25
|
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|17
|7
|4
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|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
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|Урал
|17
|6
|3
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|
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|5
|5
|7
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|20
|
12
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|17
|5
|4
|8
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|19
|
13
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|17
|1
|10
|6
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|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
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|1
|3
|13
|7-30
|6
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
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