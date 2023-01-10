Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:19

«Зенит» достиг договоренности с «Коринтиансом» о переходах игроков в зимнее и летнее трансферные окна

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Анонс трансферов ФК «Зенит».
Фото ФК «Зенит».

«Зенит» и «Коринтианс» достигли соглашения о переходах игроков в зимнее и летнее трансферные окна, сообщает пресс-служба питерского клуба.

По условиям соглашения, нападающий Юри Алберто перейдет в «Коринтианс» в зимнее трансферное окно. Клуб при этом получит 50 процентов от цены при следующем трансфере.

В «Зенит» зимой перейдет защитник Роберт Ренан. Контракт с 19-летним бразильцем рассчитан на пять сезонов.

К сине-бело-голубым также присоединится полузащитник Ду Кейрос. Соглашение с 23-летним футболистом будет рассчитано на пять сезонов и вступит в силу летом 2023 года.

«Зенит» и «Коринтианс» договорились о досрочном расторжении арендного соглашения с голкипером Иваном. Полузащитник Густаво Мантуан останется в расположении «Зенита» до конца договора аренды, срок которого истекает летом 2023 года.

Клуб из Санкт-Петербурга также получил право преимущественного выкупа 16-летнего форварда «Коринтианса» Педро. Нападающий был вызван в сборную Бразилии U-20 для участия в чемпионате Южной Америки среди молодежных команд.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров.

Футбол
ФК Зенит
ФК Коринтианс
Густаво Мантуан
Ду Кейрос
Иван Куарежма
Роберт Ренан
Юри Алберто
8
6
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Немцев бесят норвежские лыжники — в FIS требуют социализма. Что они задумали?
Генсек РФС Митрофанов рассказал о планах УЕФА создать рабочую группу по возвращению России
На Крымском мосту восстановили автомобильное движение после ремонтных работ
Глава МИД Германии Бербок прибыла с необъявленным визитом в Харьков
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Фигуриста Костомарова перевели в больницу в Коммунарке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Газзаев — о мотивировке решения CAS: «Нам надо начинать говорить хотя бы о возвращении нашей сборной»

Гранат считает, что Захаряну стоит подождать с переходом в «Челси» до лета
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости