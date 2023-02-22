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Сегодня, 18:09

«Крылья Советов» отдали 19-летнего Соколова в аренду в «Нижний Новгород»

Руслан Минаев
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«Крылья Советов» объявили об аренде полузащитника Артема Соколова в «Нижний Новгород».

Соглашение с 19-летним хавбеком рассчитано до конца этого сезона.

Трансферная стоимость игрока согласно порталу Transfermarkt — 800 тысяч евро. В текущем сезоне в составе «Крыльев Советов» в 15 матчах Соколов отметился одной результативной передачей.

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Нижний Новгород
Артем Соколов
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