«Крылья Советов» отдали 19-летнего Соколова в аренду в «Нижний Новгород»

«Крылья Советов» объявили об аренде полузащитника Артема Соколова в «Нижний Новгород».

Соглашение с 19-летним хавбеком рассчитано до конца этого сезона.

Трансферная стоимость игрока согласно порталу Transfermarkt — 800 тысяч евро. В текущем сезоне в составе «Крыльев Советов» в 15 матчах Соколов отметился одной результативной передачей.